Региональными парламентариями поддержан ряд изменений в законе о налоге на имущество организаций

Вчера Мурманской областной Думе единогласно поддержали изменения в закон о налоге на имущество организаций, которые направлены на совершенствование системы имущественных налогов в Мурманской области, соблюдение принципов социального и налогового равенства собственников недвижимости перед законом, а также на исключение случаев ухода от уплаты справедливого размера налога на имущество.

Так, расширен перечень видов имущества, принадлежащего юридическим лицам, налогооблагаемая база на которое определяется как кадастровая стоимость – со следующего года такие гаражи и объекты незавершенного строительства будут облагаться налогом на имущество юридических лиц от кадастровой стоимости.

«Кроме того, с 1 января исключается такой критерий как общая площадь объекта свыше 500 кв. метров. для налогообложения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания от кадастровой стоимости. Изменение направлено на исключение случаев ухода от уплаты налога на имущество от кадастровой стоимости путём дробления объектов недвижимости», – рассказала глава Министерства имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Изменения коснутся также налогообложения в отношении дорогостоящей недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей – налоговая ставка для таких объектов теперь составит 2,5%.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, отмечает Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/