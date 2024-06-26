Региональный антимонопольный орган выявил сговор между участниками торгов

Ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении общества и предпринимателя из Мурманска.

Администрация Печенгского района объявила аукцион на выполнение работ по ремонту системы отопления в здании молодёжного пространства в г. Заполярный. Заказчик - Центр поддержки и развития молодёжных инициатив Печенгского муниципального округа.

В аукционе принимали участие только два участника: предприниматель и общество.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, в ходе торгов победителем аукциона стал предприниматель, так как предложил наименьшую цену. Общество цену контракта больше не снижало.

Было установлено, что участники договорились между собой за вознаграждение в 50 тысяч рублей, чтобы общество цену не снижало и «ушло с торгов». Цель сговора участников – поддержать цены при участии в электронном аукционе.

Оба участника нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Если вину установят, участникам грозят штрафы.