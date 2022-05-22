Региональный бизнес имеет серьёзный ресурс для роста – состоялась конференция B2B

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре «Мой Бизнес» состоялась конференция B2B, организованная региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Уже несколько лет конференция объединяет начинающих и действующих предпринимателей, помогает им наладить контакты, найти поставщиков, приобрести новые знания на тематических семинарах и мастер-классах. В этом году участие в мероприятии приняли более 60 человек из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и других городов региона. Федеральные эксперты рассказали им, как усилить маркетинг, перестроить бизнес-модель и использовать методики перезагрузки себя в момент стресса и выгорания, чтобы эффективно вести бизнес.

Как отметила в своём выступлении начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор, программа конференции получилась насыщенной и разнообразной.

«Как правило, за большими цифрами стоит огромная конкуренция. Она порождает новые тренды и решения, которые двигают отрасли вперед, развивают город, пополняют его бюджет и создают новые рабочие места. Однако здесь очень важно, чтобы сам город был дружелюбен и комфортен для бизнеса, к чему мы всегда и стремимся», - рассказала Марта Говор.

«Не без удовольствия отмечу, что региональный бизнес имеет серьёзный ресурс для роста. А мы, в свою очередь, стремимся обеспечивать благоприятный климат для развития. Время стремительно меняется, требуя высокой компетентности и оперативных ответов на вызовы и запросы. Сегодня в лектории Центра «Мой бизнес» собрались настоящие профессионалы и опытные руководители. Совместно в рамках конференции вами будут найдены наиболее эффективные решения, которые касаются как личностного развития, так и роста вашего дела. Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам, а предложенные рекомендации действительно найдут своё применение в практической деятельности», - подчеркнула руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова.