Региональный бюджет на 2026 год сбалансирован, его параметры позволяют в полном объёме обеспечить выполнение всех социальных обязательств

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании напомнил, что 10 декабря был принят областной бюджет.

«Хочу поблагодарить всех, кто работал над эти документом: депутатов Мурманской областной Думы и команду регионального правительства. Важно, что несмотря на санкции и вызовы времени, мы сохраняем социальную направленность наших расходов и продолжаем финансировать самые важные для жизни человека сферы: образование, здравоохранение, социальную поддержку и комфорт северян. На эти цели заложено почти 82,5 млрд рублей, или 56,9% бюджета», – подчеркнул глава региона и перечислил ключевые моменты.

В Мурманской области индексируют на 4%: с 1 января — зарплаты работников бюджетной сферы, кроме госслужащих; с 1 июля — социальные выплаты.

За счёт областного бюджета будет обеспечен рекордный рост МРОТ. У нас в регионе уровень МРОТ в 2,3 раза выше федерального минимального размера оплаты труда и составляет 62314 рублей.

Продолжается выполнение президентских нацпроектов и синхронизированного с ними плана «На Севере – Жить!», включая программу реновации ЗАТО.

Инвестируют в будущее Арктики свыше 30 млрд рублей, – обновляют учреждения образования и продолжают меняться пространства по губернаторской программе «Арктическая школа».

Порядка 20 млрд рублей направят на медицину, в том числе на обеспечение граждан льготными лекарствами и высокотехнологичной помощью, поддержку медработников и модернизацию медучреждений.

Более 15 млрд рублей – на меры соцподдержки. Это помощь семьям с детьми, защитникам нашей Родины и их близким, пожилым северянам.

10,3 млрд рублей направят на реновацию ЗАТО: построят детские сады, школу, капитально отремонтируют дома и социальные объекты.

15,5 млрд рублей выделяют на изменения наших городов и поселков. Продолжим программы «Свой дом в Арктике» и «На Севере – твой проект», где увеличим финансирование на 50%.

«Ещё раз выражаю благодарность всем, кто участвовал в формировании основного финансового документа региона. Вы проделали серьёзнейшую работу. Отдельная благодарность нашим депутатам за принятие бюджета», – отметил Андрей Чибис.

В режиме ВКС в совещании принял участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Комментируя итоги обсуждения вопроса, он отметил, что, несмотря на непростые условия, бюджет сбалансирован, его параметры позволяют в полном объёме обеспечить выполнение всех социальных обязательств:

— В первую очередь, бюджет направлен на устойчивость, развитие и дальнейшее повышение качества жизни северян. Будет продолжена реализация всех ранее начатых программ и проектов, также с 1 января планируется индексация оплаты труда работников бюджетной сферы на 4 процента, а с 1 июля 2026 года индексация всех социальных выплат.

Подробнее о ключевых параметрах и расходах бюджета рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.