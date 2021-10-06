Региональный Центр городского развития приглашает северян оценить проект благоустройства областного центра

Центр городского развития Мурманской области собирает обратную связь о проекте-победителе Всероссийского архитектурного конкурса на благоустройство площади Пять Углов, улицы Самойловой и улицы Воровского в городе Мурманске.

Напомним, победителем конкурса стал консорциум АБ ХВОЯ + Dreamers United + бюро светодизайна THE VIEW, город Санкт-Петербург. Полную версию концепции можно увидеть на сайте.

Специалистам Центра городского развития Мурманской области важно оценить, как можно улучшить проект, что горожанам нравится в предложенной концепции, а что стоит доработать. Свою оценку и комментарии может оставить каждый желающий, заполнив анкету по ссылке.