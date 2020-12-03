Региональный Центр городского развития украсил Мурманск к новогодним праздникам

В рамках мероприятия «Освещение города Мурманска в Новогоднюю ночь» Центром городского развития области уставлено 38 световых инсталляций. Сейчас в столице Кольского Заполярья тестируют работу праздничной иллюминации.

«Мы стараемся сделать наш центр и город в целом ярче в новогодние праздники. Особенно северянам нужно больше яркого света в полярную ночь и в период пандемии. В этом году украшения обновились на площади Пять Углов, улице Воровского, в сквере имени Кирова, – отметил Андрей Чибис. – В настоящий момент идут пусконаладочные работы, а уже 5 декабря вся иллюминация будет полностью подключена для горожан и гостей нашей столицы Арктики».

К 2021 году Центр городского развития Мурманской области разработал новую концепцию освещения столицы Арктики. На смену старым разноцветным и холодным тонам пришли тёплые, выполненные в единой стилистике.

На центральной площади Мурманска уже появились инсталляции в виде свечей, оленей, надписи «На Севере жить!» и подвесного фонаря с фото-зоной. Главная городская ёлка приобрела в этом году новое освещение.

Различные световые иллюминации – «Фонтан», «Часы», «Звезды» – и новогоднюю ель северяне также смогут увидеть в сквере имени Кирова. Обновлены подвесные украшения и на пересечении проспекта Ленина и улицы Воровского.

Для юных мурманчан в центре установлены четыре анимационных персонажа из мультфильма «Смешарики» – Нюша, Кар-Карыч, Крош и Лосяш. Инсталляции имеют функцию VR - дополненной реальности.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, работы по проектированию праздничной иллюминации выполнены группой компаний «Мегаполис» (Санкт-Петербург). Все конструкции произведены из качественных материалов в соответствии со всеми нормами безопасности, благодаря чему прослужат в течение многих сезонов, украшая главные локации города.