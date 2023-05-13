Региональный Центр кластерного развития поддержал семейную производственную компанию «Кольский край»

Семейное предприятие «Кольский край» – молодая, современная и динамично развивающаяся компания, которая занимается продажей и заготовлением северных ягод, производством варенья, соусов из морошки, черники, брусники, клюквы. Начиная с 2014 года компания поэтапно расширяет свой бизнес и уже заняла свою нишу среди первичных заготовителей со средними оборотами 500-700 тонн в сезон.

С 2019 года участнику производственно-пищевого кластера Мурманской области предприятию «Кольский край» региональным Центром кластерного развития были оказаны такие услуги, как содействие участию в крупной выставке «WorldFoodMoscow 2019», размещение информации в СМИ, предоставление маркетинговых услуг по позиционированию и продвижению продукции в соцсетях и сети интернет, в том числе на онлайн-платформе «Российская неделя закупок сетей».

В результате оказанной поддержки Центром кластерного развития Мурманской области, отмечен рост выручки предприятия и в среднем за 4 года составил 60%, увеличились и налоговые отчисления, штатная численность сотрудников расширилась на 4 человека, заключаются новые договоры на поставку товаров.

«Кольский край» уже сегодня имеет базу надёжных клиентов в Мурманской, Архангельской, Псковской, Вологодской и других областях России. Основополагающими принципами работы компании является качество и экологичность продукции.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru