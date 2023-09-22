Региональный Центр кластерного развития помог предпринимателю из Мурманска оптимизировать производственные процессы кафе

Юлия Баскакова занималась развитием производственного направления, сбытом продукции. Изучив процессы производства пищевых продуктов и став экспертом в этой отрасли, в 2013 году северянка решила уйти в сферу бизнеса, открыв свое кафе «StartUp Coffee».

«В конце 2021 года я обратилась в региональный Центр кластерного развития за услугой по разработке «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП». Благодаря поддержке Центра, удалось провести оптимизацию производственных процессов в связи с санитарными требованиями, улучшить контроль за безопасностью продукции для конечного потребителя», — поделилась директор Юлия Баскакова.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.