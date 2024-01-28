Региональный Центр кластерного развития поможет предпринимателям в подготовке документов для регистрации товарного знака

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах внутреннего и въездного туризма, пищевой и креативной отраслях, стать участниками региональных кластеров и воспользоваться различными услугами.

«Из года в год у участников кластеров повышается интерес к такой услуге Центра, как подготовка документов для регистрации товарного знака. Товарный знак – это отличительное обозначение, которое со временем может стать узнаваемым брендом продукции и «говорить» покупателю о качестве товаров и услуг предприятия. Зарегистрированный товарный знак позволяет предприятию быть уверенным в том, что, маркируя им свою продукцию, предприятие имеет законное основание по его использованию», – поделился руководитель регионального Центра кластерного развития Владимир Попов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, региональный Центр кластерного развития предоставляет услуги участникам кластеров –субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра можно на сайте. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру Центра можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru