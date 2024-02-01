Региональный Центр кластерного развития предоставляет услуги по оказанию содействия в выводе на рынок новых видов товаров, работ и услуг

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах внутреннего и въездного туризма, пищевой и креативной отраслях, стать участниками региональных кластеров и воспользоваться различными услугами, в том числе по содействию в выводе на рынок новых видов товаров, работ и услуг.

Чтобы предприятию занять нишу на рынке, необходимо определить, относится ли товар компании к той продукции, которая должна иметь разрешительные документы по соответствию нормативным требованиям. За помощью в получении необходимых документов можно обратиться в региональном Центре кластерного развития.

«Вы можете воспользоваться такими услугами Центра, как сертификация, декларирование, аттестация, подготовка технических условий и другие. Если у предпринимателя есть потребность в ее позиционировании и продвижении, то Центр готов помочь создать сайт или сообщества в социальных сетях и сделать таргетированную рекламу в интернете для информирования потенциальных клиентов», – поделился руководитель регионального Центра кластерного развития Владимир Попов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, региональный Центр кластерного развития предоставляет услуги участникам кластеров – субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра, можно на сайте. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру Центра можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru