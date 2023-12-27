Региональный Центр кластерного развития в 2023 году предоставил на 30% больше комплексных услуг, чем в прошлом году

Центр кластерного развития Мурманской области приглашает всех заинтересованных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сферах внутреннего и въездного туризма, пищевой и креативной отраслях, стать участниками региональных кластеров и воспользоваться различными услугами.

За 2023 год в центр обратились 335 предпринимателей, из которых получили комплексные услуги 198 субъектов, что на 5,3% больше, чем в прошлом году. Всего Центром кластерного развития предоставлено 222 комплексные услуги, что в свою очередь больше на 30,5% в сравнении с 2022 годом.

«В текущем году 130 предпринимателей – участников туристско-рекреационного кластера, кластера Северного дизайна и производственно-пищевого кластера воспользовались различными услугами центра. Совокупный объем выручки от реализации продукции предпринимателей, воспользовавшихся услугами центра, более 2,5 млрд рублей, который превысил более чем на 60% значения 2022 года», – рассказал руководитель регионального Центра кластерного развития Владимир Попов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами центра можно на сайте. Кроме того, обратиться за консультацией к менеджеру центра можно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Региональный Центр кластерного развития предоставляет услуги участникам кластеров – субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru