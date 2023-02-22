Региональный Центр «Мой бизнес» помогает молодым предпринимателям реализовать свои проекты

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области создаются благоприятные условия для начинающих предпринимателей, реализуется значительный комплекс инструментов поддержки для успешного старта их проектов, которые имеют потенциал вырасти в большие и серьёзные компании в будущем.

Одним из таких получателей поддержки инфраструктуры Центра «Мой бизнес» является ИП Виталий Дронюк, который начал свою деятельность в марте 2021 года. Он предоставляет экскурсионные туристические услуги по Кольскому полуострову, сопровождая туристов в Баренцевом море для просмотра, фото- и видео- «охотой» за китами. В 2021 году Виталий Дронюк обратился в региональный Центр кластерного развития и воспользовался маркетинговыми услугами по позиционированию и продвижению проекта «АЙ ТЕРРА» в социальных сетях. В 2022 году в Центре получил услугу по подготовке документов для подачи на регистрацию товарного знака. По итогам прошлого года выручка Виталия увеличилась на 38% в сравнении с аналогичным периодом. В 2023 году он планирует увеличить выручку уже на 45 % по сравнению с 2022. Кроме того, Виталий постоянно посещает обучающие мероприятия Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, включая деловую игру «Развитие навыков публичного выступления» и форум «Мы есть!».

Также к молодым и перспективным предпринимателям относится ИП Александр Ефремов. В 2020 году получил услугу софинансирования от Центра поддержки предпринимательства Мурманской области на маркетинговое сопровождение деятельности – продвижение своего дела на радио, а также имущественную поддержку и статус резидента ГОБУ «МРИБИ». В 2021 году получил услугу софинансирования для настройки и ведения рекламной компании группы в «ВК». В 2022 получал поддержку Центра кластерного развития на продвижение проекта «Web-studio-51».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, серьёзными барьерами на пути молодых предпринимателей в поисках своей ниши могут быть отсутствие необходимого опыта и знаний правил построения бизнес-процессов. Поэтому стимулирующую функцию и поддержку берёт на себя инфраструктура Центра «Мой бизнес».

Подробнее о деятельности Центра «Мой бизнес» Вы можете узнать на сайте, а также в официальной группе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале @moibiz51.

Фото: https://vk.com/moibiz51?z=photo-144826549_457251469%2Falbum-144826549_00%2Frev