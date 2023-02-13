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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.23 17:30

Региональный Центр «Мой бизнес» помогает в масштабировании предпринимательской деятельности

Региональный Центр «Мой бизнес» помогает в масштабировании предпринимательской деятельности. Учреждение ориентировано на помощь предпринимателям, включая предоставление готовых кейсов и инструкций из разных сфер. В истории деятельности Центра есть случаи, когда местные предприниматели при поддержке инфраструктуры достигали масштабирования бизнеса.

Одним из таких примеров является ИП Ирина Мартынова, которая начинала в 2020 году как самозанятая. Её сфера деятельности – изготовление авторских текстильных изделий. Ирина принимала участие в обучающих мероприятиях, а также пользовалась настройкой рекламы в социальных сетях для увеличения продаж. После того, как стала ИП, Ирина получила услуги софинансирования регионального Центра поддержки предпринимательства по выходу на маркетплейсы. При содействии Центра кластерного развития были получены Декларации на соответствие продукции требованиям 017 ТР ТС. В целях закупки швейного оборудования, материалов и аренды мастерской в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе Ирина получила губернаторский стартап на развитие бизнеса.

Также масштабировать деятельность удалось таргетологу Дмитрию Ликаркину. Благодаря Центру «Мой бизнес» он получил финансовую поддержку, воспользовавшись ей в целях бизнес-образования в Мурманском тренинговом центре. В 2022 году Дмитрий открыл ИП, дополнительно начав проводить обучение по рекламе в социальной сети «ВКонтакте».

В непростой 2020 год поддержку Фонда развития малого и среднего предпринимательства получил ИП Евгений Соловьёв, который занимается рыбопереработкой – удалось приобрести и установить на фабрике качественную коптильную печь и позже расширить производство.

Активно пользуется региональными мерами поддержки и семейная производственная компания «Кольский край». В 2022 году был получен микрозаём на развитие бизнеса в Фонде развития малого и среднего предпринимательства, также компания пользовалась маркетинговыми услугами по продвижению в социальной сети «ВКонтакте» в региональном Центре кластерного развития.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, очевидно, что при масштабировании деятельности у предпринимателей появляются новая нагрузка и иные цели. В рамках решения многих задач можно обратиться к региональной инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства.

Подробнее о деятельности Центра «Мой бизнес» можно узнать на сайте, а также в официальной группе «Мой бизнес» в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале @moibiz51.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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