Региональный центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на подведение итогов уходящего года

16 декабря в 12.00 в Центре «Мой бизнес» состоится бизнес-конференция. В рамках мероприятия пройдёт торжественное награждение победителей и лауреатов проведенных конкурсов, а также поощрение партнёров инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

После подведения итогов и обсуждения перспектив на 2024 год участники Бизнес-конференции в формате живого диалога смогут задать вопросы представителям инфраструктуры поддержки.

Регистрация по ссылке обязательна.

Мероприятие организовано региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru