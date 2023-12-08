Мурманская область. Арктика (16+)08.12.23 17:30
Региональный центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на подведение итогов уходящего года
16 декабря в 12.00 в Центре «Мой бизнес» состоится бизнес-конференция. В рамках мероприятия пройдёт торжественное награждение победителей и лауреатов проведенных конкурсов, а также поощрение партнёров инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
После подведения итогов и обсуждения перспектив на 2024 год участники Бизнес-конференции в формате живого диалога смогут задать вопросы представителям инфраструктуры поддержки.
Регистрация по ссылке обязательна.
Мероприятие организовано региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».02:00«Жених напрокат». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В каких городах Мурманской области разнорабочим платят больше всего?-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 97 копеек, доллар теряет почти на 93 копейки-PRO Энергетику (18+)Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии совершенствуют законодательство о выборах и референдумах