Региональный центр по организации закупок сэкономил региону на поставках топлива более 19 млн рублей

В Мурманской области в ходе проведения торгов удалось существенно снизить цену на приобретение энергетических ресурсов – об этом сообщает Региональный центр по организации закупок.

В 2020 году по поручению губернатора в Мурманской области создан Региональный центр по организации закупок. Его задача – разработать и внедрить систему оптимизации закупочной деятельности в Заполярье, а также вести экспертное сопровождение участников торгов.

В июле 2020 года учреждение успешно организовало и провело торги для определения поставщика 39 тысяч тонн энергетического угля, в ходе которых стоимость закупаемого топлива снизилась на 12,5 процента, что составило более 19 млн рублей – такой высокий показатель снижения цены в закупках этого формата удалось достигнуть впервые за последние три года.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, ожидается, что принимаемые меры должны снизить нагрузку на бюджет региона, а также сдержать темпы роста цен на тепловую энергию для потребителей.