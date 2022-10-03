Региональный Центр поддержки предпринимательства проведёт онлайн-программу для предпринимателей Заполярья «Стратегия развития своего дела»

С 10 по 13 октября Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным министерством развития Арктики и экономики проведет онлайн-программу для предпринимателей «Стратегия развития своего дела» в рамках наставничества от одних из ведущих экспертов по продажам и продвижению в социальных сетях.

Программа включает в себя:

занятие №1. 10 октября 12.00-15.00 - Бизнес-планирование;

занятие №2. 11 октября 12.00-15.00 - Личная эффективность предпринимателя;

занятие №3. 12 октября 12.00-15.00 - Как получить максимум продаж с минимальными вложениями через социальные сети4

занятие №4. 13 октября 12.00-15.00 - Управление продажами и автоматизация работы сотрудников.

Спикерами выступят: Сергей Семёнов – автор книги «Большие продажи без компромиссов и оправданий», «Идеальные переговоры. Как добиваться своего в закупках, продажах бизнесе и жизни», лучший бизнес-тренер 2019 и 2020 годов по версии журнала «Управление персоналом» и национальной премии "Капитаны российского бизнеса». Юрий Чубенко - предприниматель-практик, директор одного из крупнейших предприятий лёгкой промышленности «Amadeus Family». Развивал с нуля отделы продаж в производственных компаниях, выводил компании в число лидеров, бизнес-тренер с 10-летним опытом работы, в том числе с федеральными компаниями. Марина Кононенко - предприниматель, наставник и консультант по бизнесу с 2017 года. Результативный менеджер по продажам и работе с клиентами с 2015 года. Автор курса и методики «х2 продаж».

Участие бесплатно, необходима регистрация по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа организована региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru