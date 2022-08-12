Региональный Центр поддержки предпринимательства стал партнёром первого онлайн реалити-шоу в Мурманской области для молодых предпринимателей «Бизнес Хаус»

В результате конкурсного отбора в проекте примут участие 20 талантливых и энергичных северян в возрасте от 16 до 25 лет. Их наставниками станут успешные предприниматели со всей страны. Региональные эксперты будут представлены Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

С каждым новым этапом резиденты будут становится на шаг ближе к воплощению своей бизнес-идеи. Лучший участник получит возможность реализовать свой проект с помощью эксперта.

Организатор первого онлайн реалити-шоу в Мурманской области для молодых предпринимателей «Бизнес Хаус» - Агентство развития Мончегорска. Проект стартует осенью, отбор открыт до 20 сентября.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр поддержки предпринимательства Мурманской области оказывает комплекс консультационной и образовательной поддержки: маркетинговое, финансовое, кадровое и юридическое сопровождение, проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов для потенциальных и действующих предпринимателей региона, а также самозанятых граждан.

Подробная информация опубликована на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/