Региональный центр психологической работы Северного флота провёл собрание со специалистами-психологами

В преддверии Дня психолога региональный центр психологической работы Северного флота провёл со специалистами-психологами собрание на тему «Психология сквозь вехи великих сражений». Собрание состоялось в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске.

В начале мероприятия начальник регионального центра психологической работы Северного флота капитан 2-го ранга Роман Паламарчук поздравил специалистов с профессиональным праздником и зачитал поздравление Руководителя департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации Валентины Барабанщиковой.

После этого состоялась викторина «В мире психологов», в которой специалисты-психологи приняли участие, поделившись на команды. Все участники смогли проверить свои знания в области психологии и ее истории.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, офицеры-психологи осветили интересные факты исторических сражений: «Северная война, повлиявшая на реформы Петра I», «Отечественная война 1812 года. Психологические аспекты в истории сражений», «Психологические операции в годы Второй мировой войны».

По окончании встречи начальник регионального центра психологической работы Северного флота капитан 2-го ранга Роман Паламарчук пожелал специалистам-психологам благополучия и дальнейших успехов и достижений в профессиональной деятельности.

Фото: https://mil.ru/news/ce6bf31d-c7da-4a83-853c-1357fc7352cb