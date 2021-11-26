Региональный Центр СПИД стал лучшим в стране в номинации «Прорыв в профилактике»

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи занял 1-е место в номинации «Прорыв в профилактике» по итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший СПИД-Центр – 2021».

Конкурс проводится Минздравом России среди центров по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с целью выявления лучших практик в области информирования, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции населения России. В 2021 году конкурс проводился в пяти номинациях: «Прорыв в профилактике», «Прорыв в лечении», «Прорыв в профилактике вертикальной передачи», «Лучший проект по работе с группами риска» и «Лучший СПИД-Центр – 2021».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, торжественное награждение состоялось 25 ноября в Москве на VII Всероссийском форуме специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Работа, проводимая Центром профилактики и борьбы со СПИД с целью привлечения внимания населения Мурманской области к проблеме ВИЧ/СПИДа, высоко оценена Минздравом России.