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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.21 16:30

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в этом году проводился по 44 компетенциям

Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Мурманской области проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В феврале завершился VI региональный чемпионат.

«В шести региональных чемпионатах приняло участие более 1100 конкурсантов и почти 1200 экспертов. Ежегодно увеличивается число компетенций, это дает возможность вовлекать в движение большее количество молодежи. В 2021 году региональный чемпионат «Ворлдскиллс» проводился уже по 44 компетенциям», – сообщила первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина.

В этом году добавились соревнования по девяти новым компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Аддитивное производство», «Обработка листового металла», «Охрана труда», «Банковское дело», «Столярное дело», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Сервис на воздушном транспорте», «Мобильная робототехника (юниоры)».

Участвовали 304 конкурсанта в трёх возрастных группах: основная – студенты колледжей от 16 до 22 лет и молодые специалисты, группа юниоров, и специалисты в возрасте старше 50 лет – в блоке «Навыки мудрых». Их навыки оценивали почти 400 экспертов.

«В этом году соревнования прошли на площадках 12 региональных колледжей, Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Впервые площадкой регионального чемпионата стал аэропорт Мурманска. Соревнования проходили в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Церемонии открытия и закрытия, а также мероприятия деловой программы были организованы в онлайн-формате. Итоги VI регионального чемпионата были подведены 20 февраля в формате прямой трансляции. Награды получили 173 конкурсанта», – отметила Татьяна Ларина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в апреле победители регионального чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях за право участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Успешно прошедшие отбор будут бороться за победу на национальном чемпионате в Уфе в июле 2021 года.

 

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