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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.22 10:15

Региональный этап международного театрального фестиваля «Арктическая сцена» завершился в Мурманске

В столице Кольского Заполярья подвели итоги регионального этапа первого международного театрального фестиваля «Арктическая сцена».

Участниками фестиваля стали Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Драматический театр Северного флота и Детская театральная школа города Мурманска, а также самодеятельные коллективы из Кандалакши, Апатитов, Оленегорска, Североморска, Полярного, Мончегорска, Гаджиево и Кировска.

Благодаря совмещению онлайн и офлайн форматов профессиональные и самодеятельные театры подарили зрителям целую театральную неделю, насыщенную яркими и талантливыми постановками.

«Несмотря на то, что первый этап фестиваля завершился, «Арктическая сцена» однозначно стала отправной точкой нового взгляда на театральную жизнь региона. У актеров и режиссеров наших театров появилась уникальная возможность перезагрузить и переформатировать свою работу, взглянуть на репертуар и на зрителя с новой стороны, выйти из зоны комфорта и шагнуть в пространство творческого эксперимента. Для северян фестиваль стал настоящим театральным праздником. Дополнительным стимулом для участников фестиваля стал соревновательный дух регионального этапа, но вне зависимости от результата я уверена, что все коллективы получили колоссальный заряд вдохновения, опыта и новых творческих идей», – отметила министр культуры Ольга Обухова.

В торжественной обстановке на сцене Мурманского областного театра кукол артистам и работникам театров были вручены награды за лучшую режиссуру, музыкальное и визуальное оформление, костюмы и сценографию, а также мужскую и женскую роли. Диплом второй степени экспертный Совет фестиваля присудил Мурманскому областному театру кукол за спектакль «Снежная королева», а диплом альтернативного жюри «Сердце зрителя» был вручен театру за постановку «Саквояж доктора Чехова».

Как сообщает региональное Министерство культуры, обладателями дипломов первой степени стали Мурманский областной драматический театр и Драматический театр Северного флота. Их спектакли «Маскарад» и «Туман над заливом» станут участниками второго, международного этапа, который пройдет в столице Кольского Заполярья ноябре. В рамках второго этапа северяне смогут увидеть спектакли театральных коллективов других городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что фестиваль «Арктическая сцена» организован Мурманским областным драматическим театром и региональным отделением Союза театральных деятелей России, поддержку ему оказывает областное правительство, региональный Минкульт и Союз театральных деятелей России.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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