Региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдёт в Кильдинстрое 3 июня

Уже более 20 лет в России проводится военно-спортивная игра «Победа». Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. 3 июня региональный этап игры пройдёт в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота в Кильдинстрое. Старт игры в 10 часов.

Победители регионального этапа игры будут представлять Мурманскую область во всероссийском финале в Москве в июле 2022 года.

Современная военно-спортивная игра «Победа» — это комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ, движением «ЮНАРМИЯ» и КВЦ «Патриот».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, игра проходит в несколько этапов: на уровне муниципалитетов, субъектов Федерации. Это десятки тысяч детей и подростков из всех 85 регионов России. Лучшие из лучших попадают в финал. В 2015 году финал «Победы» прошёл в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде. С 2017 года финал игры проходит на территории парка «Патриот» в Кубинке. Каждый финал – это уникальное по своему масштабу и зрелищности событие, настоящий фестиваль с конкурсами, концертами, шоу, интерактивными развлекательными площадками.