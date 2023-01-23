Региональный Фонд капитального ремонта отремонтировал крыши двух домов в Мурманске

В 2022 году Фондом капитального ремонта было отремонтировано свыше 400 домов в регионе. В конце года завершен ремонт крыш домов №7 по улице Чумбарова-Лучинского и №9 по улице Полярной Дивизии в Мурманске.

Работы по обновлению обоих домов выполняла подрядная организация «РСК», которая разрабатывала проектно-сметную документацию и выполняла строительно-монтажные работы.

Обе крыши нуждались в срочном обновлении, в связи с чем работы были выполнены в короткие сроки. На Чумбарова-Лучинского подрядчик на основании проектных решений заменил кровельное покрытие с обрешеткой и поврежденные части стропильной системы и выполнил устройство примыканий к элементам, выступающим сверх кровли. Также был проведён ремонт обшивки вентиляционных шахт, утеплены канализационные выпуски в уровне чердачного помещения и установлены элементы безопасности кровли.

В доме на улице Полярной Дивизии подрядчик демонтировал поврежденное рулонное кровельное покрытие, отремонтировал стяжку разуклонки, установил новые водосточные воронки и двуслойное кровельное покрытие, а также заменил и утеплил фановые трубы. Завершающим этапом капитального ремонта крыши стал монтаж дверных и оконных блоков будки выхода на кровлю.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работники «РСК» на крыше дома на Чумбарова-Лучинского утеплили чердачное перекрытие, а на Полярной Дивизии – перекрытие технического этажа. На крышах обоих домов подрядчик также заменил люки выхода на чердак на противопожарные.

Фото: https://gov-murman.ru