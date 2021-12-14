Региональный Фонд капремонта напоминает управляющим компаниям о правилах очистки крыш от снега и наледи

Фонд капитального ремонта Мурманской области просит управляющие компании бережно относиться к крышам многоквартирных домов. Соблюдение правил очистки кровель от снега и наледи – залог целостности и долговечности крыши.

«Далеко не всегда протекающая после капитального ремонта крыша – следствие плохо выполненных работ. Зачастую причина в механических повреждениях, нанесенные сотрудниками управляющих компаний во время очистки кровли от снега и наледи. Все подрядчики, с которыми мы сотрудничаем, несут 5-летние гарантийные обязательства по выполненным работам. Однако такие повреждения к ним не относятся», – отметила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Региональный Фонд капремонта напоминает, что после очистки на кровле должно оставаться около 5 сантиметров снега, чтобы кровельный материал не повреждался снегоуборочными инструментами. При уборке должны использоваться деревянные или пластиковые приспособления. А сам процесс должен проходить так, чтобы не нанести вред карнизам, балконам или вывескам, расположенным на фасаде и крыше здания.

Как сообщает региональное Министерство строительства, по современным требованиям во время капитального ремонта на всех крышах устанавливается водосточная система с греющим кабелем, который позволяет избежать образования наледи на карнизах при переходе температуры через ноль.