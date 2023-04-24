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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.23 13:00

Региональный Фонд развития малого и среднего предпринимательства продолжает реализацию гарантийной поддержки заполярного бизнеса

Важным инструментом повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства является предоставление поручительств по банковским кредитам.

В 2022 году ФОРМАП предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса региона поручительства на сумму 348,6 млн рублей, что позволило привлечь более 770 млн рублей кредитных средств за их счет. Данный вид поддержки был предоставлен 47 предпринимателям Мурманской области.

За первые три месяца 2023 года субъекты МСП нашего региона привлекли заёмное финансирование на общую сумму 339,50 млн рублей за счёт 12 поручительств, предоставленных Фондом в первом квартале на сумму более 144 млн рублей.

В апреле одобрено 7 заявок от банков на общую сумму поручительств 64 млн рублей, что позволит привлечь бизнесу региона более 131 млн рублей заемных средств.

Фонд предоставляет поручительство сроком до 7 лет. Максимальный размер поручительства – 70%. Для бизнеса, зарегистрированного меньше года, действует отдельная программа.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, данный механизм поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Более подробная информация о получении поручительства – на сайте Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

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