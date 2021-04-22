Региональный форум «Молодёжный вектор Арктики» поддерживает мероприятия конкурса «Большая перемена»

21 и 22 апреля в Мурманской области проходит онлайн-форум для школьников «Молодежный вектор Арктики». В этом году он поддерживает мероприятия конкурса «Большая перемена».

Участники форума – 157 учеников 8-10 классов в составе 23 команд из Мурманска, Апатитов, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Заозерск, Видяево, Североморск, а также из Печенгского и Кольского районов.

Мастер-классы, деловые игры, лекции форума расскажут об организации проектной деятельности в сфере научных исследований и социального проектирования. Также пройдут конкурс технологических идей «Изобретение века» и конкурс социальной проектной деятельности «Вектор развития».

За два дня участникам предстоит разработать проекты на основе кейсового метода. Проектные работы должны иметь реалистичный характер и перспективу практического применения в условиях Мурманской области. Направления конкурсных заданий соответствуют вызовам Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Накануне команды прошли квиз «Большая перемена», по результатам которого получили кейсовые задания и направление проекта, который им предстоит разработать. 22 апреля команды представят их жюри.

В процессе участия в мероприятиях форума школьники получат основные навыки организации проектной деятельности и презентации проектов в сфере научных исследований и социального проектирования, поучаствуют в командных состязаниях.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, подведение итогов форума и объявление победителей и призеров состоится 23 апреля в онлайн-формате в группе центра дополнительного образования «Лапландия» «ВКонтакте».

Форум организован министерством образования и науки Мурманской области и центром «Лапландия» при поддержке филиала МАГУ в г. Апатиты.