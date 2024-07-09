Региональный форум семейных сообществ «Родные-Любимые» объединил семьи на фестивале «Беломорье» в Умбе

В Умбе в рамках Межрегионального фестиваля фольклора «Беломорье» и в преддверии Дня семьи, любви и верности прошёл региональный форум семейных сообществ «Родные-Любимые». Он был организован «Движением Первых» Мурманской области и объединил более 250 участников со всей области: активистов движения, наставников и семьи «Первых».

Мероприятия развернулись на нескольких площадках и включили образовательные и культурные блоки. Прошли тематические мастер-классы, интерактивные игры, совместное семейное творчество, а также встречи с известными спикерами.

Так, на площадке молодёжного пространства «СОПКИ» молодые северяне пообщались с известным этноблогером из Республики Коми Генрихом Немчиновым, который популяризирует свой родной край через социальные сети. Родители и наставники обсудили темы воспитания и взаимоотношения с детьми со специалистом в разработке и проведении тренингов в направлении игровой психологии, генеральным директором АНО «Параллели» Ириной Рынкевич.

Кроме того, все участники форума смогли посетить площадки фестиваля «Беломорье», который позволил познакомиться с красотой богатых традиций и самобытной культурой Русского Севера.

Главной целью проведения форума семейных сообществ «Родные-Любимые» стало укрепление семейных отношений и ценностей, а также популяризация института семьи среди молодёжи, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru