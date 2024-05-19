Региональный форум «Семья и образование: история, традиции, инновации» состоялся на базе областной научной библиотеки

Участниками пленарного заседания форума стали министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, секретарь епархиального управления Мурманской епархии Андрей Амелин, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» София Амелина, профессор и доцент Мурманского арктического университета Дмитрий Левитес и Алексей Кузьмин, главный библиотекарь областной научной библиотеки Любовь Кочергина. Доклады спикеров были посвящены роли семьи и образования в формировании духовно-нравственных ценностей, кризису современной семьи.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова в своём выступлении рассказала о роли учреждений культуры в поддержании института семьи на примере работы многофункционального пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», открытых в нашем регионе на базе библиотек. За время работы эти уникальные пространства северяне посетили уже больше 13 тысяч раз.

Также в форуме приняли участие сотрудники областной научной библиотеки, специалисты университетов и колледжей региона. В рамках встреч участники обсудили роль образования в становлении и развитии семьи как социальной группы и института, принципы и механизмы взаимодействия семьи и образования.

Форум организован Мурманский филиалом Президентской академии РАНХИГС при поддержке областной научной библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273614%2Fwall-139605315_26775