Помощь участникам СВО – приоритетная задача правительства Мурманской областиПервый заместитель прокурора Мурманской области проведёт личный приём граждан, эвакуированных с территорий Украины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.24 17:00

Региональный форум «Семья и образование: история, традиции, инновации» состоялся на базе областной научной библиотеки

Участниками пленарного заседания форума стали министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, секретарь епархиального управления Мурманской епархии Андрей Амелин, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» София Амелина, профессор и доцент Мурманского арктического университета Дмитрий Левитес и Алексей Кузьмин, главный библиотекарь областной научной библиотеки Любовь Кочергина. Доклады спикеров были посвящены роли семьи и образования в формировании духовно-нравственных ценностей, кризису современной семьи.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова в своём выступлении рассказала о роли учреждений культуры в поддержании института семьи на примере работы многофункционального пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», открытых в нашем регионе на базе библиотек. За время работы эти уникальные пространства северяне посетили уже больше 13 тысяч раз.

Также в форуме приняли участие сотрудники областной научной библиотеки, специалисты университетов и колледжей региона. В рамках встреч участники обсудили роль образования в становлении и развитии семьи как социальной группы и института, принципы и механизмы взаимодействия семьи и образования.

Форум организован Мурманский филиалом Президентской академии РАНХИГС при поддержке областной научной библиотеки.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273614%2Fwall-139605315_26775

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
-Правовая консультация (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Правда или действие». Художественный сериал, 2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)У дистанционной занятости нет недостатков — уверен каждый третий работающий на удалёнке-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 6 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика