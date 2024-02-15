Региональный кадетский бал для обучающихся кадетских классов и корпусов прошёл в «Лапландии»

Вчера Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» превратился в сказочный волшебный замок: чарующая музыка, прекрасные наряды утонченных дам, статные юные кавалеры и элегантные танцы.

Именно так проходит ежегодный региональный кадетский бал для обучающихся кадетских классов и корпусов.

Как сообщает 51.mchs.gov.ru, помимо профессионального жюри, почётное, состоящее из представителей силовых структур и ведомств. Участников оценивали не только в технике исполнения, композиции, но и умения в области бального церемониала и этикета. А работы было много, поскольку ребята презентовали девять видов танца: вальс, полонез, кадриль, сударушка и другие.

Помимо распределения основных мест, были и специальные призы. Член почётного жюри, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина наградила специальным дипломом от ведомства танцевальную пару из 10 «А» кадетского класса им. Александра Невского Лицея №2 города Мурманска за артистизм и яркую творческую индивидуальность. А также вручила памятные сувениры и диплом ансамблю «Юный спасатель» школы №4 города Апатиты.

«Возрождение и развитие традиций кадетских балов - ещё одно подтверждение бережного отношения к нашей истории, содействующего сбережению и популяризации богатейшего культурно-исторического достояния нашей Родины», - отмечает Дина Владимировна.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/5212676#group=group-2&photo=3