Региональный коэффициент на фиксированный авансовый платеж по патенту для иностранных работников будет увеличен

Сегодня в Мурманской областной Думе проходит очередное заседание депутатов. Проектом повестки дня предусмотрено рассмотреть почти три десятка вопросов. Главный из них - о проекте закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение).

Региональные депутаты собираются в первом чтении рассмотреть проект закона Мурманской области № 485-7 «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области» и приостановлении действия статьи 16 Закона Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурманской области», проект закона Мурманской области №474-6 «О внесении изменения в статью 5 Закона Мурманской области «О развитии сельского хозяйства Мурманской области».

В преддверии заседания Думы на очередном заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения депутаты приняли решение об увеличении регионального коэффициента на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области на будущий год, составит 2,4.

При этом отмечалось, что это не будет сдерживать рост экономической активности в регионе и увеличит поступления в региональный бюджет. В этом году наблюдается увеличение числа выданных и действующих патентов для иностранных работников. К 1 июля в регионе действовало 10666 патентов, что почти в два раза больше, чем на эту же дату в 2020 года.

Этот законопроект решает две основные задачи – регулировать приток иностранной рабочей силы в регион, тем самых защищая интересы наших земляков, а во-вторых, фискальную, поскольку иностранный работник должен приобрести патент для законной работы в любом регионе России и таким образом, безусловно, пополняет бюджет региона. В Мурманской области сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты, ведётся строительство промышленных объектов, поэтому прибывает иностранная рабочая сила. При этом есть и обратная сторона медали – все больше иностранных работников трудятся в сфере ЖКХ, где уровень заработной платы невелик, куда местные жители идут работать неохотно.

По предварительной оценке, в областную казну с реализации патентов для иностранных работников в следующем году поступит порядка 600 миллионов рублей, в этом году – почти 520 миллионов.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.