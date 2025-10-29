Региональный коэффициент на фиксированный авансовый платёж по патенту для иностранных работников будет увеличен

Об этом вчера в Мурманской областной Думе шла речь на очередном заседании комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области на будущий год, составит 4,5.

Таким образом, региональным законом устанавливается величина, которая влияет на стоимость патента, дающего право иностранному гражданину заниматься трудовой деятельностью на территории региона. В этом году наблюдается снижение числа выданных и действующих патентов в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. К 1 июля в регионе действовало порядка 2700 патентов. Прозвучало, что в этом году по патенту трудились 45,4% иностранных работников в области строительства, 13,5% – в туризме, 8% – в торговле. При этом доля иностранных работников, занятых в экономике региона, составляет 5%.

– В прошлом году у нас была жаркая дискуссия по поводу резкого повышения регионального коэффициента с 2,9 до 4-х единиц. Когда мы увеличили этот показатель, стоимость патента выросла в полтора раза. Я говорил, что умному человеку здесь нужно бежать медленно и был против такого «скачка», потому что это может плохо сказаться на миграционной обстановке и соблюдении миграционного законодательства, – отметил Александр Макаревич. – Мы видим сегодня, что не достигли цели и получили падение доходов областного бюджета по этой статье более, чем на треть. С моей точки зрения, нормативно-правовое регулирование в той сфере должно быть взвешенным. Вновь повышая коэффициент, мы попадаем в 6-ку лидеров, где стоимость патента самая высокая в стране, а с прошлого года лидируем по Северо-Западу России.

По предварительной оценке, в областную казну от реализации патентов для иностранных работников в следующем году поступит порядка 597 миллионов рублей, в этом году – 485 миллионов.

– Решение о повышении регионального коэффициента на платёж по патенту с 4 до 4,5 обсуждалось и было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Мурманской области, – прокомментировала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, – Повышение коэффициента не будет сдерживать рост экономической активности в регионе и при этом обеспечит поступления в региональный бюджет. Подчеркну, что предлагаемое значение коэффициента рассчитано на основе средневзвешенной зарплаты в тех отраслях, где преимущественно заняты иностранные граждане, работающие на основании патента. Отмечу также, что в регионе не введены ограничительные меры в виде запрета привлечения иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, в определенных отраслях.

Комитет большинством голосов поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.