Региональный комитет по конкурентной политике оценит муниципалитеты по уровню содействия развитию конкуренции в 2022 году

До 10 марта текущего года комитет по конкурентной политике Мурманской области сформирует рейтинг муниципальных образований по уровню содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата по итогам 2022 года. Его результаты войдут в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках региона.

Методика формирования рейтинга утверждена постановлением правительства Мурманской области от 28.07.2020 №539-ПП. При выставлении оценок будут учитываться в том числе такие показатели, как наличие «дорожной карты» по развитию конкуренции в муниципальном образовании, проведение обучающих мероприятий и работа по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета.

Такие мероприятия способствуют развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, формированию условий для развития поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также устранению административных барьеров на территории муниципальных образований.

Напомним, по итогам 2020 года победителями в своих категориях стали город Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск, по итогам 2021 года - город Мончегорск с подведомственной территорией, Кольский район и ЗАТО город Североморск.

Ежегодно победители рейтинга награждаются благодарственными письмами губернатора Мурманской области, а также в качестве поощрения специалисты, осуществляющие работу в указанном направлении, направляются на различные семинары, форумы, посвященные развитию конкуренции. Так, в 2021 году победители Рейтинга прошли курс повышения квалификации на базе РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в Москве, в 2022 – приняли участие в межрегиональной конференции, посвященной развитию конкуренции на региональных и муниципальных рынках, проходившей в Вологде.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике, кроме того, ежегодно Министерство экономического развития Российской Федерации проводит оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что по результатам 2021 года Мурманская область поднялась на 24 пункта в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции, заняв 38 место среди всех субъектов Российской Федерации. По Северо-Западному Федеральному округу Мурманская область по количеству баллов занимает первое место в части реализации Стандарта развития конкуренции и третье место в части итоговых значений оценки уровня содействия развитию конкуренции.

Фото: https://gov-murman.ru