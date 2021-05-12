Региональный комитет по конкурентной политике провел более 900 закупок в апреле

В апреле 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел более 900 закупок на сумму свыше 2,3 млрд рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки. Среди них услуги по предоставлению спутниковой связи и доступа к сети Интернет, предоставлению прав на использование программного обеспечения, изготовлению полиграфической продукции, ремонту и страхованию автомобилей, а также поставки компьютерного и периферийного оборудования и комплектующих, бытовой химии, хозяйственных товаров и дезинфекционных средств, автомобильного бензина и запчастей, канцтоваров.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, суммарная разница между начальными (максимальными) ценами контрактов и ценами, предложенными победителями закупок, составила 145,3 млн рублей.