Региональный комитет по конкурентной политике провёл порядка 580 закупок в сентябре

В сентябре текущего года комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл порядка 580 закупок на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки в размере 112,7 миллиона рублей.

Среди них услуги по уборке офисных помещений, по перевозке грузов, по изготовлению и поставке сувенирной продукции и наградных бланков, по брошюровке и переплету дел, оказание услуг по замене лобовых стекол автомобиля, по оценке рыночной стоимости транспортных средств, по проведению социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Мурманской области, а также поставки автомобильного бензина, автомобильных шин, оргтехники, медицинской мебели для оснащения амбулаторий, канцелярских товаров и спецодежды.