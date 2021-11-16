Региональный комитет по тарифному регулированию, Мончегорск, Кандалакшский район и ЗАТО Североморск – лидеры рейтинга инвестиционных уполномоченных Мурманской области

Корпорация развития Мурманской области подготовила октябрьский рейтинг активности инвеступолномоченных. В оценке традиционно участвуют руководители органов власти и местных администраций, ответственных за формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. Оценка проводится среди отраслевых органов власти, городских округов, муниципальных районов и ЗАТО.

Среди органов власти наибольшую динамику в октябре показал комитет по тарифному регулированию Мурманской области, поднявшийся с третьего на первое место.

«Первое место инвеступолномоченный комитета по тарифному регулированию в октябре завоевал благодаря активности, направленной на своевременное решение запросов инвесторов. В частности, по вопросам определения тарифов в проектах модернизации объектов теплоснабжения в ЗАТО Североморск, –пояснила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова. – Также комитет выстроил эффективные взаимоотношения с Корпорацией развития Мурманской области и регулярно информирует о своей деятельности».

На вторую строчку переместился постоянный лидер категории, региональное министерство развития Арктики и экономики – профильный орган власти по привлечению инвестиций. Минарктики в октябре принимало участие в разработке правовых актов, регламентирующих процедуру рассмотрения проектов концессионных инициатив. Третье место разделили Комитет по туризму Мурманской области и региональное министерство имущественных отношений.

Среди муниципалитетов на первое место поднялся Мончегорск. В октябре была проведена презентация мастер-плана развития, в рамках которой состоялось обсуждение перспективных инвестиционных проектов. Кроме того, был дополнен перечень городского имущества, которое может быть вовлечено в реализацию бизнес-проектов. Ознакомиться с перечнем свободных площадок можно на инвестиционном портале Мурманской области.

Лидер среди районов и округов остался неизменным – на первом месте администрация Кандалакшского района. Среди факторов, повлиявших на успех, Светлана Панфилова отметила проведение работы с молодежью. Так, в октябре центр «Мой Бизнес» в Кандалакше посетили участники президентского гранта «Знаю! Буду!», а воспитанники Детской деревни SOS презентовали свои бизнес-проекты на «Ярмарке профессий». Кроме того, администрация района активно взаимодействует с бизнес-сообществом.

«Кандалакшский район стабильно проводит консультации для всех инвесторов: как потенциальных, так и уже действующих инвесторов и резидентов Арктической зоны. Это говорит о том, что муниципалитет «держит руку на пульсе» в процессе реализации проектов», – дополнила Светлана Панфилова.

Среди закрытых территориальных образований наибольшую активность показывает инвеступолномоченный ЗАТО Североморск. В частности, в октябре был подготовлен паспорт инвестиционного проекта по строительству школы в Североморске-3.

Комментируя итоги рейтинга, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что оценка качества оказания помощи инвесторам в реализации важных для экономики региона проектов должна стать ключевым фактором при поощрении муниципалитетов.

«Мы недавно обсуждали тему предоставления грантов муниципальным командам. То, каким образом люди занимаются привлечением инвестиций, должно стать ключевым фактором при поощрении. Понятно, что условия у всех муниципалитетов разные, некоторые имеет меньше возможностей, но вопрос в динамике. Если она есть, команды должны поощряться», – сказал губернатор.

Институт инвеступолномоченных Мурманской области создан в начале 2021 года. Его цель – способствовать реализации инвестиционных проектов на территории региона. По инициативе губернатора Андрея Чибиса оценку деятельности омбудсменов проводит Корпорация развития Мурманской области. Также в октябре 2021 года Корпорацией развития было организовано обучение под руководством федерального эксперта Алексея Бобова (НААИР). Образовательный модуль прошли 25 представителей местных администраций и органов власти. В результате 95% участников отметили эффективность обучения и готовность применять полученные знания на практике.