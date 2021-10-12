Региональный комитет по тарифному регулированию проконтролировал реализацию инвестиционной программы АО «АтомЭнергоСбыт»

Представители регионального комитета по тарифному регулированию посетили многоквартирные жилые дома Мурманска, в которых ведутся работы по монтажу и внедрению интеллектуальных систем учёта электроэнергии, и подробно ознакомились с новым оборудованием.

Цель рабочей поездки – контроль за реализацией инвестиционной программы и целевым использованием тарифных источников финансирования.

Работы по монтажу и внедрению интеллектуальных систем учёта электроэнергии в регионе проводит гарантирующий поставщик АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт». Такие системы позволяют в онлайн-формате получать полные данные о расходе электроэнергии, контролировать и оценивать потребление с целью его оптимизации. Установка интеллектуальных систем бесплатна, средства на это уже заложены в инвестиционную программу, в рамках которой до конца 2021 года планируется оснастить умными системами 300 многоквартирных домов, в том числе в областном центре – 160. Собственники, чьи приборы непригодны к расчётам, могут обращаться к поставщику за бесплатной заменой.

По итогам рабочей поездки установлено, что реализация инвестиционной программы ведётся в соответствии с утверждённым графиком и денежные средства, учтенные в тарифах, используются по назначению, сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области.