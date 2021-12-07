Региональный комитет по тарифному регулированию проверил выполнение инвестпрограммы в Североморске

Заместитель председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области Татьяна Шушкова совместно со специалистами АО «Мурманэнергосбыт» посетили с рабочим визитом ЗАТО г. Североморск. Поездка состоялась в рамках тарифной кампании для ознакомления с работой объектов теплоснабжения, а также контроля выполнения предприятием инвестиционной программы.

Объектом осмотра стала новая водогрейная угольная котельная, предназначенная для отопления и горячего водоснабжения потребителей микрорайона Кортик. Данная котельная построена и введена в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционной программы организацией взамен старой муниципальной мазутной, работающей на флотском мазуте Ф-5. Также АО «Мурманэнергосбыт» завершается замена 2 км тепловых сетей с привлечением средств муниципального бюджета.

Строительство новой котельной и замена сетей позволяет сократить расходы на топливо, улучшить показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения и надежности объектов теплоснабжения потребителей, что впоследствии приведет к снижению субсидий из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов, а также приведет к повышению качества и надежности предоставляемых услуг с учётом баланса интересов потребителей и производителей.

Как сообщает региональный комитет по тарифному регулированию, по итогам рабочей поездки Татьяна Шушкова отметила, что реализация инвестиционной программы ведется в соответствии с утверждённым графиком, а учтенные в тарифах денежные средства используются по назначению.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11696-regionalnyy-komitet-po-tarifnomu-regulirovaniyu-proveril-vypolnenie-investprogrammy-v-severomorske/page,1/