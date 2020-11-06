Региональный комитет по туризму объявил конкурс на предоставление субсидий

Комитет по туризму Мурманской области объявляет о начале проведения отбора проектов субъектов туриндустрии региона, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, для предоставления им государственной поддержки в форме субсидии. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится по специализации «Инфраструктурные проекты» – создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры.

Важным условием является отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца подачи заявки на участие в отборе.

Заявки принимают с 5 ноября по 4 декабря 2020 года включительно в комитете по туризму Мурманской области по адресу: 183038, г . Мурманск, ул. Академика Книповича, 48, 3-й этаж, кабинет 305. График работы: по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В целях обеспечения безопасности, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, прием документов осуществляется также дистанционным способом – скан-копии и электронные документы можно направить на адрес электронной почты tourism@gov-murman.ru.

Постановлением правительства Мурманской области от 15.05.2018 № 202- ПП «О предоставлении государственной поддержки в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии» (в редакции постановления правительства Мурманской области от 19.10.2020 № 709-ПП) утверждены Положение о проведении отбора проектов субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, в целях предоставления субъектам туриндустрии государственной поддержки в форме субсидии и Правила предоставления государственной поддержки в сфере развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в форме субсидии.

Как сообщает региональный комитет по туризму, данное постановление определяет порядок проведения отбора проектов субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, требования к участникам отбора, регламентирует порядок и комплектность подачи документов, процедуру рассмотрения заявок, определения победителей, условия и порядок предоставления финансовой поддержки в виде субсидий, а также контроль соблюдения условий, целей и порядка получения субсидии.

Подробная информация об отборе и формы для заполнения заявки представлены на сайте комитета.

Консультации по вопросам подготовки документов для участия в отборе можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8 (8152) 486- 490, 486-917 по будням с 14.00 до 17.00, или написав на электронную почту kosheleva@gov-murman.ru, sadkova@gov-murman.ru.