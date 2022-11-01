Региональный комитет по туризму определил очередную дату проведения квалификационного экзамена для аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков в Мурманской области

Процедура состоится 14 декабря, аттестацию пройдут экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики, оказывающие услуги на территории Мурманской области, а также на национальных туристских маршрутах и маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов Российской Федерации.

В состав аттестационной комиссии войдут представители организаций, представляющих профессиональные сообщества туроператоров, образовательных организаций, которые осуществляют подготовку экскурсоводов (гидов) и (или) гидов-переводчиков, музеев и иных объектов показа, научных организаций, исполнительных органов власти, централизованных религиозных организаций.

Для прохождения квалификационного экзамена соискателям необходимо предоставить заявление и пакет документов, подтверждающих личность соискателя, образование (в том числе профессиональное), стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика, документ об оплате государственной пошлины за выдачу аттестата.

До конца 2022 года заявление для прохождения квалификационного экзамена можно подать через портал государственных услуг в разделе «Прохождение аттестации», при этом будет действовать скидка на оплату услуги в размере 30%.

Подробная информация – на сайте комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru