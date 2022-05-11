Региональный комитет по туризму открыл набор волонтёров и партнёров на «Большой туристический субботник»

4 июня в Териберке вновь пройдёт «Большой туристический субботник». Мероприятие организуют комитет по туризму Мурманской области и администрация Кольского района в преддверии летнего туристического сезона и Арктического фестиваля «Териберка», который входит в перечень мероприятий культурной программы председательства России в Арктическом совете.

Цель субботника – уборка мусора, оставшегося после весенне-зимнего сезона, а также сбор многолетних накопленных отходов.

«2022 год в Мурманской области объявлен годом экологически ответственного туризма. Мы ожидаем, что в мероприятии примут участие неравнодушные волонтеры, профсоюзы компаний, представители туриндустрии, туристы и местные жители», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Партнёрами мероприятия уже выступили ряд предпринимателей региона, среди которых транспортная компания «Фаворит-Тур» (Кольский район), транспортное агентство «АСТ-Мурманск» (г. Мурманск), туристическая база «45 причал» (с. Териберка), купольный бар «MOLE» (с. Териберка), ассоциация «Арктические гиды».

Заявки на участие от волонтеров и бизнеса принимаются до 15 мая 2022 года по ссылке https://murman-tourism51.timepad.ru/event/1994469/.

Сбор участников субботника состоится 4 июня в 12 часов 30 минут у Териберского сельского Дома культуры.

По всем вопросам организаторы просят обращаться на адрес электронной почты: zholudeva@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/