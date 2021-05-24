Региональный МФЦ проводит проверки центров «Мои документы» в муниципалитетах

Многофункциональный центр Мурманской области ежегодно осуществляет выездные проверки муниципальных МФЦ для контроля и координации работы по организации предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

С начала текущего года прошли проверки четырёх центров «Мои документы», расположенных в ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, Кандалакшском районе и городе Полярные Зори.

Специалисты проверили соответствие МФЦ требованиям правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, провели выборочный контроль установленной документации, произвели «контрольные закупки» по получению государственных услуг, познакомились с новациями в деятельности муниципальных МФЦ, введёнными в текущем году.

Так, в рамках реализации проекта «С МФЦифрой становимся грамотнее» в офисе МФЦ в Полярном в марте открылся Центр цифровых компетенций «МФЦифра». Заявителям, обратившимся в Центр, оказывается помощь в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Региональном портале электронных услуг Мурманской области, а также в личных кабинетах на официальных сайтах ведомств. С начала работы в ЦЦК принято более 40 заявителей.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по итогам выездных проверок муниципальным МФЦ даны рекомендации по совершенствованию организации предоставления государственных и муниципальных услуг, улучшению условий комфортности приема заявителей, повышению квалификации специалистов.