Региональный Минфин обозначил сроки завершения операций по закрытию 2020 финансового года

О сроках завершения операций по закрытию 2020 финансового года на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сегодня доложил и.о. министра финансов Михаил Селезнёв.

В этом году графики представления финансовых документов в региональный Минфин и орган Федерального казначейства для завершения операций по расходам областного бюджета текущего года составлены с учётом переноса для областных учреждений рабочего дня с 31 на 26 декабря. Михаил Селезнев подчеркнул, что руководителям учреждений важно организовать оперативную обратную связь сотрудников с финансовыми органами для решения возникающих вопросов.

Так, до 25 декабря ведомство завершит финансирование субсидий бюджетным и автономным учреждениям.

Финансирование расходов областного бюджета – до 28 декабря.

29 декабря – последний день представления платежных документов в орган Федерального казначейства для проведения кассовых расходов. Исключение – платежные документы по расходам за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета под фактическую потребность, срок по ним – 28 декабря.

Последний день представления бюджетными и автономными учреждениями документов для проведения кассовых расходов – 30 декабря, сообщает Министерство финансов Мурманской области.