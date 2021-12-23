Региональный Минфин объявил начало открытого голосования за творческие проекты участников конкурса «Бюджет для граждан»

Министерство финансов Мурманской области объявляет о начале открытого голосования за творческие проекты участников конкурса «Бюджет для граждан».

В 2021 году конкурс проводится по двум номинациям: «История государственных финансов (бюджета) в России»; «Карточки по финансовой грамотности».

В конкурсе участвует 66 творческих проектов из них: 44 рисунка, связанных с историей государственных финансов и 22 творческих проекта с карточками по финансовой грамотности. Возраст участников от 4 до 74 лет.

Победителей в обеих номинациях выберет конкурсная комиссия, состоящая из членов Объединенного общественного совета при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, Комитете по конкурентной политике Мурманской области, а также руководителей ведомства-организатора и его структурных подразделений.

Организовано открытое голосование на портале «Бюджет для всех» в разделе «Бюджет в картинках».

По результатам голосования будет выбрано по одному победителю в каждой номинации вне зависимости от возрастных групп для присвоения «Приза зрительских симпатий». Выразить своё мнение можно до 23.59 часов 26 декабря 2021 года, поставив отметку «Нравится» под работой.

Подробная информация о конкурсе творческих проектов «Бюджет для граждан» размещена на сайте Министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет/Общественное участие/Конкурсы для населения».