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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 10:15

Региональный Минград подвёл промежуточные итоги работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, детских и спортивных площадок

В ходе оперативного совещания, которое состоялось 1 августа, были подведены промежуточные итоги работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, детских и спортивных площадок в муниципальных образованиях Мурманской области.

Завершено благоустройство дворовых территорий 43 многоквартирных домов – в Апатитах, Верхнетуломском, Зеленоборском, Кандалакше, Коле, Мончегорске, Молочном, Африканде, Пушном, Туломе и Умбе.

Работы во дворах 69 домов выполнены более чем на 50 процентов. Всего в 2022 году планируется обустроить дворовые территории 232 домов.

Техническая готовность общественных территорий, в том числе проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в 2020-2021 годах (на разных этапах), превышает 50 процентов в Апатитах, Полярных Зорях, Североморске, Никеле, Коле, Кандалакше и Гаджиево.

Кроме того, в 25 муниципальных образованиях Мурманской области планируется обустроить 69 площадок детским игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием.

На данный момент смонтировано и принято оборудование на 8 площадках:  3 скейт-площадки в Коле, Мончегорске и Мурмашах; 4 детские площадки в Ура-Губе, Кильдинстрое, Коле и Минькино; инклюзивное оборудование на площадке в Коле.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в настоящее время идёт процесс приёмки смонтированного оборудования ещё на 11 площадках:  6 скейт-площадок в Снежногорске, Гаджиево, Зеленоборском, Заозерске, Видяево, Никель;  4 детские площадки в Ковдорский районе и Печенге; инклюзивное оборудование на площадке в Полярных Зорях.

Работы по монтажу оборудования ведутся на 11 объектах в 8 муниципальных образований.

«Благоустройство детских и спортивных площадок проводится в два этапа. Первый этап заключается в подготовке основания. За этот процесс отвечают муниципалитеты. Второй этап – монтаж оборудования, это зона ответственности АНО «Центр городского развитиям Мурманской области». Если во время сдачи/приёмки оснований выявляются недочёты, то они устраняются в рамках гарантийных обязательств подрядчиками под контролем местных органов власти», – пояснила вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Проекты благоустройства реализуются в рамках региональной государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жильё и городская среда».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/ 

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