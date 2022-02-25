Региональный Минград представил «дорожную карту» конкурса по разработке концепции «Парка Победы»

Продолжается конкурс по разработке концепции Парка Победы в Мурманске: на прошлой неделе были выбраны финалисты. Вчера региональное Министерство градостроительства и благоустройства представило «дорожную карту» дальнейших этапов конкурса.

Будущий Парк Победы будет создан на территории Зелёного мыса – близ мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья в Мурманске, и займёт довольно обширную площадь. Разработчики концепций обязаны будут учесть её сложный рельеф, ландшафт, культурную и социальную значимость для жителей Мурманска и Мурманской области.

Именно поэтому на 1-2 марта запланирован визит финалистов в столицу Кольского Заполярья для ознакомления с городом и конкурсной территорией. Для них будет проведён семинар с участием экспертов в области истории, культуры, экологии.

Конкурсные предложения участники финала подготовят к 11 апреля. Этому будут предшествовать две сессии индивидуальных промежуточных презентаций разработки концепций.

После прохождения технической экспертизы проекты будут представлены на суд северян. Народное голосование по проектам в онлайн-формате запанировано на период с 21 по 25 апреля, кроме того, с 21 по 27 апреля планируется проведение выставки конкурсных предложений.

Финальное заседание жюри и выбор победителя состоится 28 апреля 2022 года.

Напомним, 18 февраля прошло заседание жюри, на котором были выбраны финалисты. Ими стали пять российских компаний:

- Консорциум под лидерством ООО «Архитектурная мастерская Лызлова «АМЛ» (Москва, Россия), в состав которого вошло Творческое объединение «Свобода» (Москва, Россия);

- ООО «АР ДЕКО». Проектная группа «Территория Север» (Петрозаводск, Россия);

- Консорциум под лидерством TOBE architects (Санкт-Петербург, Россия), в состав которого вошла Openfabric (Роттердам, Нидерланды);

- ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург, Россия);

- Консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург, Россия), в состав которого вошли Kvorning Design (Копенгаген, Дания), Студия «CLEVERS» (ИП Ильина Анна Сергеевна) (Санкт-Петербург, Россия).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441039/#&gid=1&pid=1