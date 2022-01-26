Региональный Минград призывает северян относиться к новым площадкам бережно

В 2021 году атакам вандалов подверглись многие новые зоны отдыха, построенные с участием специалистов АНО «Центр городского развития Мурманской области» и сданные в эксплуатацию муниципалитетам региона.

Например, в Кировске за указанный период факты вандализма зафиксированы на пяти объектах. От рук злоумышленников пострадали скейт-зона, игровые комплексы. В Оленегорске правонарушители повредили оборудование на трех площадках. Столько же площадок испорчено в Мончегорске. В Зверосовхозе и ЗАТО г.Заозерск выявлено по одному подобному факту.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Мурманске в январе 2022 года вандалы отметились на трёх детских площадках. На проспекте Кольском, 155 – сломали информационный стенд. На ул. Беринга, 7, ул. Капитана Копытова, 21 – разрисовали игровые элементы.

«По каждому факту был составлен акт, в полицию направлены заявления», – сообщила специалист управления по контролю реализации проектов АНО «Центр городского развития Мурманской области» Юлия Медунецкая.

Часто действия правонарушителей носят масштабный характер: одновременно ломаются скамейки, урны, деформируются детали, крепления спортивных тренажёров, нарушается покрытие деревянных, пластиковых элементов игрового оборудования и т.д.

«В 2022 году в населённых пунктах области планируется установить 69 детских площадок, 15 из них в Мурманске. Важно, чтобы граждане понимали – ремонт игрового и спортивного оборудования требует финансовых затрат, это дополнительная нагрузка на бюджет», - отметил заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436441/#&gid=1&pid=3