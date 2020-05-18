Региональный Минград проверит качество ремонтных работ в скверах и дворах Мурманской области

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области проверит качество ремонтных работ общественных пространств, обновлённых в прошлом году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В столице Заполярья под контроль попадут сквер возле областной научной библиотеки, Театральный бульвар, территория вокруг Семёновского озера и дворы.

Подобные проверки по поручению губернатора Андрея Чибиса в течение мая и июня пройдут во всех муниципалитетах. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщила руководитель профильного министерства Ольга Вовк.

Поводом для проведения контрольных мероприятий послужил некачественный ремонт объекта культурного наследия регионального значения – сквера у памятника С.М. Кирову. Визуальная оценка выявила несоответствие проекту и низкое качество работ. Реставрация территории проводилась в прошлом году. Работы по контракту должны были завершиться в конце сентября, по акту были приняты в декабре. Стоимость работ по договору составила свыше 26 миллионов рублей. На днях подрядная организация приступила к устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств. Как рассказала Ольга Вовк, все работы подрядчик планирует завершить к концу июня.

«Учитывая характер выявленных нарушений, необходима полная замена бетонного основания под плиточное покрытие, а также заказ и доставка плиточного покрытия, предусмотренного проектом. Качественное выполнение указанных работ в срок до 20 июня с соблюдением всех технологических процессов вызывает опасения», – высказалась министр.

По информации о ненадлежащем ремонте сквера на улице Пушкинской проверка также организована прокуратурой Мурманской области.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, такое качество работ, как у тех, что были проведены в сквере у памятника С.М. Кирову, недопустимо.

«В среду дайте предложения по персоналиям, которые были ответственны за проведение и приём работ в сквере. Это безобразие, недопустимая и непростительная ситуация», – сказал губернатор.