Региональный министр транспорта Артем Гришин поздравил ФКУ Упрдор «Кола» с 25-летием

Федеральное казенное учреждение управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства Мурманский филиал отмечает 25 лет со дня основания. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин поздравил коллектив учреждения в ходе заседания проектного офиса по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

ФКУ Упрдор «Кола» ведёт свою историю с 11 февраля 1997 года, когда постановлением правительства России и приказом Минтранса РФ была создана Карельская дирекция федеральных автомобильных дорог. На момент формирования Дирекции в ее ведении было 769,9 км автодорог. Основателем и первым руководителем организации стал почетный дорожник России Владимир Архипов.

На сегодняшний день в зоне ответственности учреждения более 2700 километров автодорог в Карелии и Мурманской области. В том числе в обслуживании ФКУ Упрдор «Кола» находится трасса Р-21 «Кола».