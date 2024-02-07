Региональный Минкульт начал приём заявок на субсидии для творческих союзов

Областной Минкульт начинает приём заявок на предоставление субсидии на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия.

Поддержку в размере до 1,5 млн рублей могут получить региональные отделения профессиональных творческих союзов – писателей, художников или театральных деятелей – на поддержку текущей деятельности. Средства субсидии позволят не только приглашать в регион известных отечественных деятелей искусства и организовывать выезды заполярных творцов на конкурсы профессионального мастерства, проводить презентации и выпускать в свет различные тематические издания, но и оплачивать содержание помещений, труд штатных работников и необходимых привлечённых специалистов. В прошлом году поддержку регионального минкульта получали местные отделения российских Союза писателей и Союза театральных деятелей.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, заявки соискателей в этом году принимаются до 11 марта, подробности можно узнать на сайте профильного ведомства.

Напомним, что до конца февраля также идет прием документов на гранты для НКО, реализующих проекты в области культуры и искусства, для молодых кинематографистов и для представителей творческого бизнеса. Всю информацию о конкурсах и условиях участия можно найти в тематическом разделе сайта Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru