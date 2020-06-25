Региональный Минкульт назвал троих победителей конкурса на предоставление грантов на издание литературных альманахов

Всего на конкурс, проходивший с марта по июнь, поступило 4 заявки от различных некоммерческих организаций. Конкурсная комиссия оценивала социально-культурную значимость рукописей, актуальность и информативность, оригинальность замысла, привлечение интереса к истории и культуры Мурманской области, организационную структуру и наличие у конкурсантов опыта в издании литературных произведений.

150 тысяч рублей получит Мурманское отделение общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» на издание литературно-художественного альманаха «Мурманский берег» №24.

130 тысяч рублей получит Мурманская областная общественная молодёжная организация «Крылья» на издание сборника произведений независимых авторов Мурмана «Север объединяет».

150 тысяч рублей получит Мурманская общественная организация «Ассоциация творческих союзов» на издание культурологического альманаха «АСТЭС».

Альманахи будут изданы до конца 2020 года, к июню 2021 года читатели смогут прочесть их в общедоступных библиотеках региона.